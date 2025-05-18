تابع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ من روما، مسار الانتخابات البلديّة والاختياريّة في مرحلتها الثّالثة، معربًا عن أمله في أن "يُقبِل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع، ليختاروا ممثّليهم عن قناعة وحرّيّة ومسؤوليّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: آمل أن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم عن قناعة وحرية ومسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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