وزارة العدل: أي إخلال بالأمن لا سيما إطلاق النار سيُقابَل بأقصى درجات الحزم والملاحقة

شدّدت ​وزارة العدل​، في تذكير لجميع المواطنين، على أنّ "أي إخلال بالأمن، لا سيّما إطلاق النّار ابتهاجًا، سيُقابَل بأقصى درجات الحزم والملاحقة القانونيّة، وقد طلب وزير العدل من النّيابة العامّة التّمييزيّة عدم التّساهل مع أي شخص يُطلق النّار، وملاحقة كل من يحاول التّدخّل بغية التّوسّط أو الضّغط لإطلاق مطلقي النّار".

وأكّد وزير العدل أنّ "حياة المواطنين وسلامتهم خطّ أحمر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير وتمرير الأفعال الإجراميّة الّتي تنمّ عن انعدام المسؤوليّة والإنسانيّة واستهتار بأرواح اللّبنانيّات واللّبنانيّين".