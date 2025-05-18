النشرة: هدوء في انتخابات تربل والتنافس بين لائحتين مدعومتين من العائلات

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن العملية الانتخابية في بلدة تربل تسير بهدوء ومن دون أي إشكالات تُذكر حتى الساعة.
وأكدت مصادر من داخل البلدة أن التنافس يجري بين لائحتين مدعومتين من عائلات تربل، وليس من الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن تركيبة اللائحتين تضم مرشحين من مختلف الأطياف، ما يعكس تنوع البلدة وتمسكها بالخيار العائلي والمناطقي بعيداً عن الانقسامات الحزبية.
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