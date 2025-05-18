ارتفعت نسب الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ووصلت حتّى السّاعة بحسب وزارة الدّاخليّة والبلديّات إلى الآتي: - زحلة: 5,96 بالمئة - البقاع الغربي: 5,47 بالمئة - راشيا: 5,26 بالمئة - الهرمل: 4,47 بالمئة - بعلبك: 5,22 بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع نسب الاقتراع بالانتخابات البلدية في زحلة إلى %5,96 والهرمل إلى %4,47 وبعلبك إلى %5,22 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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