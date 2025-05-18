علمت "الخليج 365" أنّ عمليّة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء راشيا تسير بهدوء، فيما تجري في بلدة راشيا معركة تنافسيّة حادّة بين لائحتَين، إحداها مدعومة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" برئاسة رشراش ناجي، ولائحة مقابلة مدعومة من "الحزب السّوري القومي الاجتماعي" ورئيس البلديّة السّابق زياد العريان.
كما علمت "النشرة" أنّ نسبة الاقتراع في راشيا وصلت إلى ٧ بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العملية الانتخابية بقضاء راشيا تسير بهدوء ونسبة الاقتراع وصلت إلى 7 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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