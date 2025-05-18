شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التحقيقات الفدرالي: تفجير كاليفورنيا "عمل إرهابي" والان نبدء بالتفاصيل

تفجير كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - قال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السبت إن تفجير عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في كاليفورنيا كان هجوما إرهابيا، مرجّحا أن تكون المنشأة استهدفت عمدا.وأوضح أكيل ديفيس رئيس مكتب "إف بي آي" في لوس أنجليس في مؤتمر صحفي: "كان عملا إرهابيا متعمدا. ومع تقدّم تحقيقاتنا، سنحدد ما إذا كان إرهابا دوليا أم محليا".وردا على سؤال حول ما إذا كانت العيادة في بالم سبرينغز مستهدفة عمدا، قال "نعتقد ذلك، نعم".انفجرت عبوة ناسفة السبت خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص.وقال رئيس البلدية رون ديهارت إن "عبوة داخل أو قرب سيارة جرى ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11,00 (18,00 بتوقيت غرينيتش).