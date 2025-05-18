النشرة: نسبة الاقتراع في رأس بعلبك وصلت الى 7 بالمئة

افادت مراسلة "النشرى" أن قضاء بعلبك يشهد منافسة حامية في رأس بعلبك حيث تتنافس لائحتان لائحة "ضيعتنا مسؤوليتنا" مدعومة من التيار الوطني الحر و لائحة "نبض رأس بعلبك" مدعومة من القوات اللبنانية.

وحتى الساعة وصلت نسبة الاقتراع في رأس بعلبك الى ٧ بالمئة.