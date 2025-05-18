نسب الاقتراع بالانتخابات البلدية في بيروت بلغت %1,06 وفي بعلبك الهرمل %2,83 وفي البقاع %3,17

بلغت نسب الاقتراع في ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ حتّى السّاعة في محافظات بيروت وبعلبك- الهرمل والبقاع، بحسب وزارة الدّاخليّة والبلديّات، الآتي: بيروت 1,06 بالمئة، بعلبك الهرمل 2,83 بالمئة والبقاع 3,17 بالمئة (زحلة: %3,3، راشيا: %3,15 والبقاع الغربي: %2,93)".

وكانت قد شرعت مراكز الاقتراع في المحافظات المذكورة أبوابها عند السّاعة السّابعة صباحًا أمام النّاخبين، إيذانًا ببدء الجولة الثّالثة من الانتخابات البلديّة والاختياريّة.