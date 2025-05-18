اكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار خلال جولة على مراكز الاقتراع في بيروت ان ما تعتمده وزارة الداخلية هو الشفافية وعدم اخفاء اي معلومة عن المواطنين، مشيرا الى ان العاصمة تستحق مجلسا بلديا يمثلها خير تمثيل، معربا عن امله في ازدياد نسبة الاقتراع خلال النهار لاختيار الافضل وتطوير العمل الانمائي.
وعما حصل في طرابلس، اوضح الحجار ان المشكلة كانت بعدم التحاق عدد من الموظفين ما تسبب بوجود شوائب في عملية الفرز، وقد تم استدراك الامر عبر لجان القيد وصدرت النتائج بشكل سليم.
واكد الحجار ان الوزارة قدمت كافة المعدات اللوجستية للموظفين، مشيرا الى ان غالبية الشكاوى المسجلة ادارية ولا وجود لاحداث امنية.
وختم الحجار بالتعبير عن امله في الا تأخذ عملية الفرز وقتا طويلا، بما يسهم في تسريع اعلان النتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار خلال جولة في بيروت: نأمل ازدياد نسبة الاقتراع من اجل اختيار الافضل للعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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