أفاد مراسل "النشرة" بأن الحركة الانتخابية في ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات في بيروت لا تزال ضعيفة نسبياً، في حين من المنتظر أن يزور وزير الداخلية والبلديات المدرسة بعد قليل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحركة الانتخابية بثانوية عمر فروخ ببيروت ضعيفة بانتظار زيارة وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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