اشار وزير الداخلية أحمد الحجار خلال متابعته انطلاق العملية الانتخابية في البقاع وبيروت من غرفة العمليات في الوزارة، الى أن "العملية الانتخابية انطلقت في كافة الأقلام في بيروت والبقاع وما من إشكالات أمنية وتم تأمين بعض النواقص".

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: العملية الانتخابية انطلقت في كافة الأقلام في بيروت والبقاع وما من إشكالات أمنية وتم تأمين بعض النواقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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