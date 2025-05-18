دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى التصويت الكامل للائحة "بيروت بتجمعنا"، مؤكدا أنها تشكل ضمانة للمناصفة والصيغة والميثاق والعيش المشترك في العاصمة.
واعتبر باسيل في تصريح له أن "الانتخاب مسؤولية وواجب، والمناصفة في بيروت أمانة وعرف، بل أكثر من ذلك، فهي صيغة وميثاق وعيش مشترك"، مشددا على أن "التصويت الكامل للائحة من دون تشطيب هو حفاظ على الميثاق".
وختم بالقول: "لائحة بيروت بتجمعنا تمثل اليوم هذا الالتزام، ومن هنا أدعو كل أنصارنا وأصدقائنا وأهلنا إلى انتخابها كاملة، حتى لا نشطب ميثاقنا، وحتى تبقى فعلاً "بيروت بتجمعنا"
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لائحة "بيروت بتجمعنا" ضمانة للمناصفة والميثاق وأدعو إلى انتخابها كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.