باسيل: لائحة "بيروت بتجمعنا" ضمانة للمناصفة والميثاق وأدعو إلى انتخابها كاملة

دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى التصويت الكامل للائحة "بيروت بتجمعنا"، مؤكدا أنها تشكل ضمانة للمناصفة والصيغة والميثاق والعيش المشترك في العاصمة.

واعتبر باسيل في تصريح له أن "الانتخاب مسؤولية وواجب، والمناصفة في بيروت أمانة وعرف، بل أكثر من ذلك، فهي صيغة وميثاق وعيش مشترك"، مشددا على أن "التصويت الكامل للائحة من دون تشطيب هو حفاظ على الميثاق".

وختم بالقول: "لائحة بيروت بتجمعنا تمثل اليوم هذا الالتزام، ومن هنا أدعو كل أنصارنا وأصدقائنا وأهلنا إلى انتخابها كاملة، حتى لا نشطب ميثاقنا، وحتى تبقى فعلاً "بيروت بتجمعنا"