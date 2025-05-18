روبيو: السبيل الوحيد لإحراز تقدم بالمحادثات الروسية- الأوكرانية هو لقاء ترامب وبوتين شخصيًا

أشار وزير الخارجيّة الأميركيّة ​ماركو روبيو​، في أعقاب اتصاله الهاتفي مع نظيره الرّوسي سيرغي لافروف، إلى "أنّنا تحدّثنا عن أمور متنوّعة، وأردتُ أن أستمع إلى رأيه حول سير المحادثات الرّوسيّة- الأوكرانيّة في إسطنبول، الّتي لم تكن مضيعةً للوقت تمامًا".

وعمّا إذا كانت روسيا وأوكرانيا تسعيان إلى إجراء محادثات "لكسب الوقت"، لفت في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركيّة، إلى "أنّنا سنعرف ذلك قريبًا". وأوضح "أنّنا من جهة، نسعى لتحقيق السّلام وإنهاء حرب دمويّة ومكلفة ومدمّرة. لذا، لا بدّ من التّحلّي ببعض الصّبر".

وأكّد روبيو أنّ "من جهة أخرى، ليس لدينا وقتٌ نضيّعه. فهناك الكثير من الأمور الأخرى الّتي تحدث في العالم، والّتي علينا أيضًا الانتباه إليها"، معربًا عن اعتقاده أنّ "السّبيل الوحيد لإحراز تقدّم في هذه المحادثات، هو لقاء الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ شخصيًّا"، منوّهًا إلى أنّ "ترامب عرض علنًا عقد لقاء فردي مع بوتين".