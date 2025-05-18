السفارة الأميركية في طرابلس نفت وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا

أكّدت السّفارة الأميركيّة في ليبيا، في تصريح، أنّ "التّقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، عار من الصّحة".
وكانت قد أفادت شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركيّة في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأنّ "إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطّة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا"، وذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيليّة على غزة.
وأشار شخصان مطّلعان بشكل مباشر على الخطّط ومسؤول أميركي سابق للشّبكة، إلى أنّ "الخطّة قيد الدّراسة بشكل جدّي، لدرجة أنّ الإدارة ناقشتها مع القيادة اللّيبيّة"، لافتين إلى أنّ "في مقابل إعادة توطين الفلسطينيّين، من المحتمَل أن تُفرج الإدارة عن مليارات الدّولارات من الأموال الّتي جمّدتها الولايات المتّحدة قبل أكثر من عقد لليبيا".
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