سريع: استهدفنا بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهدفت مطار "بن غوريون" باستخدام صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية شملت إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، وصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، إضافة إلى طائرة مسيرة هجومية من نوع "يافا". وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار "الرد المشروع على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشددًا على أنّ القوات المسلحة اليمنية "ماضية في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان على غزة".

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