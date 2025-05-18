أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنّ "عمليّة البحث والتّمشيط النّوعيّة الّتي تقوم بها مفارز من الجيش الوطني الشّعبي في منطقة واد غرغر في بلدية ششار، تمّ القضاء على إرهابيَّين على التّوالي يومَي 15 و16 أيّار الحالي".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه العمليّة الّتي لا تزال متواصلة، مكّنت من استرجاع أربعة مسدّسات رشّاشة من نوع كلاشنيكوف، كميّة من الذّخيرة وأغراض أخرى"، مشدّدةً على أنّ "هذه النّتائج النّوعيّة تؤكّد مرّة أخرى فعاليّة المقاربة الّتي تعتمدها القيادة العليا للجيش، بهدف القضاء على بقايا المجرمين، واستتباب الأمن والطّمأنينة عبر كامل التّراب الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائرية: الجيش قضى على "إرهابيَين" وصادر أسلحة وذخيرة بعملية شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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