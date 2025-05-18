عراقجي: لتبني الدول الإسلامية موقفًا موحدًا وحازمًا لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أعرب وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، خلال لقائه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في طهران، على هامش منتدى حوار طهران، عن إدانته "جرائم الكيان الصّهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية"، مؤكّدًا "ضرورة تبنّي الدّول الإسلاميّة موقفًا موحّدًا وحازمًا لوقف الإبادة الجماعيّة، ووقف السّياسات العدوانيّة الّتي يمارسها هذا الكيان".

وشدّد الوزيران على "ضرورة استمرار التّشاور الوثيق والمستمر على المستوى الثّنائي في إطار اجتماعات المشاورات السّياسيّة، وكذلك على صعيد المنظّمات الإقليميّة والدّوليّة"، معتبرَين أنّ "القواسم التّاريخيّة والحضاريّة والثّقافيّة واللّغويّة والدّينيّة المشتركة بين الشّعبين، رصيد فريد لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل متزايد".