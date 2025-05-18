الرومانيون ينتخبون رئيساً جديداً في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الرومانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار رئيسهم المقبل في جولة إعادة للانتخابات التي يتنافس فيها مرشح اليمين جورج سيميون، ضد عمدة بوخارست المستقل نيكوشور دان.وكان سيميون قد فاز بالجولة الأولى من التصويت في 4 مارس، متقدمًا بحوالي 20% على دان، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة.وفي الجولة الأولى من التصويت، حصل سيميون على حوالي 60% من الأصوات التي أدلى بها الرومانيون في الخارج والتي تزيد بنحو 20% عن الأصوات في رومانيا نفسها.وكان إقبال الناخبين بين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج ضعف إقبال الناخبين في البلاد.وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء.