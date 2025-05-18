قادة من أنحاء العالم في روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد عشرة أيام من انتخابه، يترأس البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد في الفاتيكان القداس الذي يمثل بداية حبريته بحضور قادة أجانب عدة.

ومن المقرر أن تشهد ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان عند العاشرة صباحا (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش) وسط إجراءات أمنية مشددة، مراسم تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، بحضور عدد من رؤساء الدول وقادة وزعماء العالم، في تقليد عريق تتبعه الكنيسة الكاثوليكية.

وسيكون نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، حاضرا، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو.

ومن المتوقع أن يحضر القداس أيضا الرؤساء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والإسرائيلي إسحق هرتسوغ والنيجيري بولا أحمد تينوبو والبيروفية دينا بولوارتي واللبناني جوزاف عون، بالإضافة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

كذلك، أكّد الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا، وفيليبي السادس وليتيثيا من إسبانيا، والأمير إدوارد شقيق ملك إنجلترا تشارلز الثالث وغيرهم، أنهم سيحضرون القداس في ساحة القديس بطرس.

ويشهد قداس انطلاق الحبرية مراسم مهيبة ويزخر بالتقاليد.

وفي نهاية القداس، سيستقبل البابا وفود قادة الدول واحدا تلو الآخر داخل أكبر كنيسة في العالم.

أعلنت السلطات الإيطالية تدابير أمنية مشددة مع نشر خمسة آلاف عنصر أمني وألفَي متطوع من الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية.

وسيُنشر أيضا قناصة وغواصون وسيؤمّن سلاح الجو غطاء جويا وستطلق عمليات مكافحة المسيّرات.

وسيتمكن الزوار الذين لا يستطيعون الوصول إلى الساحة من متابعة القداس عبر شاشات عملاقة رُكّبت في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الفاتيكان.