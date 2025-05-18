سلطات النيجر ستستقبل 4 آلاف مهاجر رحّلوا من الجزائر "لتجنب كارثة إنسانية"

تعتزم النيجر استقبال 4 آلاف مهاجر طردوا من الجزائر المجاورة لأسباب إنسانية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وأشار حاكم ولاية أغاديز، وهي منطقة صحراوية شمالية على الحدود مع الجزائر، الجنرال إبراه بولاما، إلى أنّ "خلال شهر نيسان الماضي، شهدنا موجة غير مسبوقة من الإعادة القسرية لمهاجرين من الجزائر"، لافتًا إلى أنّ "من أجل تجنّب كارثة إنسانيّة، ستدعم النيجر تسريع برنامج الإعادة إلى الوطن (المعتاد) للمنظمة الدولية للهجرة حتى تموز المقبل، ما سيسمح بإعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية".

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