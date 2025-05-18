مقتل 5 أشخاص جراء اصطدام مروحيتَين وتحطمهما قرب مطار أورا في فنلندا

أعلن المفتّش العام في فنلندا يوهانس سيريلا، مقتل خمسة أشخاص جرّاء اصطدام مروحيّتَين وتحطّمهما قرب مطار أورا.
وبحسب بيانات كل من المروّحتَين، كانت إحداهما تنقل ثلاثة أشخاص والثّانية شخصين. وهما أقلعتا من تالين في إستونيا، وكانتا في طريقهما إلى مدينة بيكايرفي الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من مكان الحادث.
وأفادت وسائل إعلام فنلنديّة بأنّ القتلى الخمسة هم رجال أعمال.
وفي حين لم تكشف السّلطات بعد سبب وقوع الحادث، نقلت صحيفة "إلتاليهتي" الفنلنديّة عن شاهد عيان، قوله إنّه رأى إحدى المروحيّتين تصطدم بالأخرى، وبأنّ إحداهما سقطت كالحجر بينما سقطت الثّانية بشكل أبطأ.
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