رئيس المجلس الأوروبي: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية وعلى الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار الآن

أشار رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا (António Costa)، إلى "أنّني مصدوم من الأخبار اليوميّة الواردة من ​غزة​: مدنيّون يتضوّرون جوعًا، ومستشفيات تُقصف مجدّدًا. يجب أن يتوقّف العنف!".

وشدّد في تصريح، على أنّ "الحكومة الإسرائيليّة يجب أن ترفع الحصار الآن، وتضمن وصول المساعدات الإنسانيّة بشكل آمن وسريع ودون عوائق"، مؤكّدًا أنّ "ما يحدث في غزة مأساة إنسانيّة. شعب بأكمله يتعرّض لقوّة عسكريّة ساحقة وغير متناسبة. القانون الدّولي يُنتهك بشكل ممنهج". ولفت إلى أنّ "وقف إطلاق النّار المستدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى كافّة، أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".