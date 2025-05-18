22 مصابًا نتيجة اصطدام سفينة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

أعلنت البحريّة المكسيكيّة أنّ "أثناء مناورة الإبحار لسفينة "Cuauhtémoc" الشّراعيّة في ​نيويورك​، وقع حادث اصطدام ب​جسر بروكلين​، ما تسبّب في أضرار لسفينة التّدريب، ومنع استمرار الرّحلة التّدريبيّة في الوقت الحالي".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "السّلطات البحريّة والمحليّة تقوم بمراجعة وضع الأفراد والمعدّات، وتقدّم الدّعم"، مؤكّدةً "التزامها بسلامة الأفراد والشّفافيّة في عمليّاتها، والتّدريب الممتاز لضبّاط المستقبل في البحريّة المكسيكيّة".

وأوضحت البحريّة أنّ "الحادث أسفر عن إصابة 22 من أفراد الطّاقم، منهم 19 يتلقّون الرّعاية الطبيّة في المستشفيات المحليّة، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة. ولم يسقط أي فرد في المياه، وبالتّالي لم يكن من الضّروري تفعيل عمليّات الإنقاذ".