رعاية الناس

من جميل الصدف ان يتزامن قداس تنصيب البابا الجديد لاوون الرابع عشر مع انجيل تسليم الرب الرعاية لبطرس الرسول. هو نفسه بطرس الذي انكر المسيح 3 مرات قبل صياح الديك، وهو نفسه ايضاً الذي ندم وبكى بكاء مراً بعدها "ثلاثين مرة ثلاث مرات".

سيكون البابا لاوون الرابع عشر امام استحقاق مهم، وسيسمع صوت المسيح يقول له: أتحبني؟ وسيكرر السؤال اكثر من مرة، اذ ليس من السهل ان يتولى شخص، رعاية شؤون مليار ونصف الميار شخص من جهة، وان يوصل رسالة المسيح الى آخرين في الوقت نفسه، من دون ان يرد على هذا السؤال كما كان رد بطرس: يا رب انت تعلم انني احبك.

واللافت هو كيفية طلب الرب من بطرس اظهار هذا الحب، فلم يرغب في طلب شيء لنفسه، فما الذي يحتاجه خالق السماء والأرض ومالك كل شيء؟ الطلب الوحيد كان رعاية الخراف والنعاج والحملان، فهكذا نظهر لله محبتنا له، فتكون بالفعل وليس فقط بالقول.