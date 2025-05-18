الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار

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زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبّب في تفعيل إنذارات في مناطق عدّة من البلاد".
وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفّارات الإنذار دوّت في تل أبيب ووسط إسرائيل، للتّحذير من سقوط صاروخ أُطلق من اليمن".
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