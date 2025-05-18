امل رئيس الحكومة نواف سلام بعد الإدلاء بصوته في بيروت أن "تكون نسبة الاقتراع مرتفعة في بيروت فالإنتخابات"، لافتا الى ان "عملية إنماء للمدينة وهي فرصة لا تُعوّض".
واشار الى ان "لدي ثقة بأن أهل بيروت سيضمنون التنوع خلال الانتخابات اليوم"، معتبرا أن "المطلوب من الحكومة أن تؤمن ما يريده أهل بيروت والخيار هو لدى الناس لاختيار بيروت التي يريدون". واكد ان "بيروت بحاجة الى الإنماء والتطوير بدءا من الحفر على الطريق وزحمة السير ومسألة النفايات".
واضاف قائلا "علينا أن نتعلم من الأخطاء التي برزت في المناطق الأخرى خلال الإنتخابات، ونأمل أن يتم فرز الأصوات في بيروت بشكل أسرع".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام بعد الإدلاء بصوته: آمل ان تكون نسبة الاقتراع مرتفعة في بيروت فالإنتخابات فرصة لا تُعوّض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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