شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية باستكمال متحف سراى الجزيرة.. ونواب: قيمة تراثية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعًا مساء الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المركز القومي للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

استعرضت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، مشروع الموازنة، مؤكدة أنها جاءت ملبية لاحتياجات المركز، معربة عن شكرها لوزارتي المالية والتخطيط على التعاون والدعم المستمر.

ووافقت اللجنة بالإجماع على الموازنة المخصصة للمركز للعام المالي 2025/2026 دون ملاحظات.

من جانبه، عرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تفاصيل الموازنة، موضحًا أن الاعتمادات المقترحة غير كافية لتغطية التكاليف المتوقعة لعدد من الأحداث الفنية الكبرى المقرر إقامتها خلال العام المالي، ومنها: بينالي الطفل – ترينالي الخزف – بينالي فينيسيا – بينالي الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 21.2 مليون جنيه، في حين لم تتجاوز الزيادة المعتمدة في الباب الثاني مبلغ 2.5 مليون جنيه، وفي الباب الرابع نحو 600 ألف جنيه فقط، مما لا يفي بتكاليف الجوائز ولجان التحكيم التي تتطلب حوالي 4.37 مليون جنيه.

وأشار قانوش إلى وجود وعود من المسؤولين بتوفير الاعتمادات المطلوبة في حينها.

كما أشار رئيس القطاع إلى أهمية متحف سراي الجزيرة، الذي يحتوي على نحو 4000 عمل فني نادر تشمل مقتنيات إسلامية وقبطية وأخرى تعود لأسرة محمد علي، جميعها محفوظة في المخازن منذ أكثر من 15 عامًا.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف تبلغ 189 مليون جنيه، وقد تم التعاقد على تنفيذه على ثلاث سنوات مالية، وجرى إرسال المقترح إلى اللجنة العليا للإسكان بمجلس الوزراء للموافقة النهائية.

في ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروعي الموازنة لكل من المركز القومي للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية، مع التوصية بقيام وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع متحف سراي الجزيرة، لما يمثله من أهمية ثقافية وقيمة تراثية نادرة على مستوى العالم.

