ذكرت السّلطات في ولايتَي كنتاكي وميسوري الأميركيّتَين، أنّه تمّ تسجيل مقتل 20 شخصًا على الأقل في وسط الولايات المتّحدة، بعد مرور أعاصير تسبّبت بأضرار كبيرة في مدينة سانت لويس.
وكشف حاكم ولاية كنتاكي الأميركيّة آندي بشير، في تصريح، عن مقتل 14 شخصًا على الأقل نتيجة عواصف وقعت ليل الجمعة، مشيرًا إلى "للأسف من المتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة مع ورود مزيد من المعلومات".
بدورها، لفتت رئيسة بلديّة مدينة سانت لويس كارا سبنسر، إلى أنّ "مدينتنا في حداد. الخسائر في الأرواح مروّعة وكذلك الدّمار".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 20 شخصًا على الأقل بولايتَي كنتاكي وميسوري الأميركيتَين بسبب الأعاصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.