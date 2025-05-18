مقتل 20 شخصًا على الأقل بولايتَي كنتاكي وميسوري الأميركيتَين بسبب الأعاصير

ذكرت السّلطات في ولايتَي كنتاكي وميسوري الأميركيّتَين، أنّه تمّ تسجيل مقتل 20 شخصًا على الأقل في وسط الولايات المتّحدة، بعد مرور أعاصير تسبّبت بأضرار كبيرة في مدينة سانت لويس.

وكشف حاكم ولاية كنتاكي الأميركيّة آندي بشير، في تصريح، عن مقتل 14 شخصًا على الأقل نتيجة عواصف وقعت ليل الجمعة، مشيرًا إلى "للأسف من المتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة مع ورود مزيد من المعلومات".

بدورها، لفتت رئيسة بلديّة مدينة سانت لويس كارا سبنسر، إلى أنّ "مدينتنا في حداد. الخسائر في الأرواح مروّعة وكذلك الدّمار".