اتفاق بين وزيرَي خارجية سوريا والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية وإعادة فتح سفارتَي البلدين

أعلنت وزارة الخارجية السورية أنّ "اجتماعًا عُقد بين وزير الخارجيّة أسعد الشيباني ووزير الشّؤون الخارجيّة في المغرب ناصر بوريطة، على هامش قمّة جامعة الدّول العربيّة بدورتها الـ34 المُقامة في العاصمة العراقيّة بغداد".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبَين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسيّة ثنائيّة بين سوريا والمغرب، في إطار من الاحترام المتبادل والأخوة المشتركة"، مشيرةً إلى أنّ "المغرب أعربت عن نيّتها فتح سفارتها في دمشق، وهو ما رحّبت به سوريا. ومن جانبها، ستباشر سوريا إجراءات إعادة فتح سفارتها في الرّباط، تأكيدًا على حرصها على تعزيز العلاقات والتّعاون بين البلدين الشّقيقين".
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