الخارجية الألمانية: توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة يهدد بتدهور الوضع الإنساني للسكان والأسرى

أعربت ​وزارة الخارجية الألمانية​، عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في ​قطاع غزة​، محذّرةً من أنّ توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزّة "قد يعرّض حياة الأسرى الّذين ما زالوا في القطاع، بما في ذلك الأسرى الألمان، للخطر".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هجومًا عسكريًّا واسعًا، يحمل أيضًا خطر تدهور الوضع الإنساني المزري لسكان غزة والأسرى المتبقّين، ومعه تراجُع احتمال التّوصّل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النّار".

وكانت قد أعلنت إسرائيل توسيع نطاق عمليّاتها العسكريّة في غزة، على الرّغم من الدّعوات الدّوليّة المتزايدة لوقف إطلاق النّار، بعد 19 شهرًا من الحرب المدمّرة. كما أنّ الجانب الإسرائيلي كان قد منع دخول المساعدات الإنسانيّة إلى غزة اعتبارًا من الثّاني من آذار الماضي. وفي 18 من الشّهر ذاته، استأنف الجيش الإسرائيلي ضرباته وعمليّاته العسكريّة، بعد هدنة هشّة استمرّت شهرين.