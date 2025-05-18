وزارة الزراعة: ضبط مخالفة قطع أشجار حرجية بشكل غير قانوني في البيرة- عكار

أعلنت ​وزارة الزراعة​ أنّ "تنفيذًا لتوجيهات وزير الزّراعة نزار هاني، وحرصًا على حماية الثّروة الحرجيّة ومكافحة التّعدّيات على الغابات، تحرّكت دوريّة من دائرة التّنمية الرّيفيّة ومركز أحراج عندقت في مصلحة زراعة عكار، وبإيعاز مباشر من رئيس المصلحة طه مصطفى، إلى منطقة ​البيرة​- عكار، حيث تمّ ضبط مخالفة قطع أشجار حرجيّة بشكل غير قانوني؛ ومصادرة كميّة من الحطب النّاتج عن التعدّي".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وفقًا للأصول القانونيّة المرعيّة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّهم". وأكّدت مصلحة زراعة عكار "أنّها ماضية في تنفيذ سياسة وزارة الزّراعة الهادفة إلى حماية الغابات، والحدّ من الاستنزاف العشوائي للموارد الطّبيعيّة"، مشدّدةً على "أهميّة التّعاون مع المواطنين في التّبليغ عن أي تعدّيات مماثلة، لما فيه مصلحة الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الثّروات الحرجيّة للأجيال المقبلة".