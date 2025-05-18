الآلاف تظاهروا في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى بالتزامن مع مفاوضات الدوحة

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" بقطاع غزة، بالتزامن مع المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "آلاف الأشخاص تظاهروا عند مفترق حوريف في حيفا مطالبين بإعادة كافة الأسرى واستقالة الحكومة".

وتجري جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تزامنا مع تصعيد إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وأوضحت قناة "كان" العبرية، أنّ "الخطوط العريضة للصفقة الجاري التفاوض عليها تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهرين"، مبيّنةً أنّ "في بداية الصفقة سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن على الفور دفعة واحدة، وفي اليوم العاشر من الاتفاق ستقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين بحوزتها أحياء كانوا أو أمواتا". وذكرت أنّ "بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة إطلاق سراح ما بين 200 و250 أسيرا فلسطينيا، وهو البند الذي لا يزال مثيرا للجدل وفق "كان".