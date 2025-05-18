روبيو نقل إلى لافروف رسالة من ترامب تؤكد التزام أميركا بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة تامي بروس، أنّ "وزير الخارجيّة ​ماركو روبيو​ تحدّث مع نظيره الرّوسي ​سيرغي لافروف​، ورحّب باتفاق تبادل الأسرى الّذي تمّ التوصّل إليه في خلال المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول يوم 16 أيّار الحالي".

وأشارت إلى أنّ "روبيو نقل أيضًا رسالةً قويّةً من الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أنّ الولايات المتّحدة ملتزمة بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل دائم. وتحدّد خطّة السّلام الشّاملة الّتي تقدّمت بها الولايات المتّحدة، أفضل سبيل للمضي قدمًا"، لافتةً إلى أنّ "روبيو شدّد أيضًا على دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النّار وإنهاء العنف بشكل فوري".