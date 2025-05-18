البيان الختامي للقمة العربية: دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره

أكّد البيان الختامي لأعمال القمّة العربيّة في دورتها العاديّة الرّابعة والثّلاثين الّتي انعقدت في بغداد، الّذي ألقاه الرّئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، "دعم لبنان في مواجهة التّحدّيات والحفاظ على أمنه واستقراره".

وأشار رشيد إلى أنّ "البيان يؤكّد الرّفض القاطع لتهجير الشّعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة، ويحثّ المجتمع الدّولي على الضّغط من أجل وقف إراقة الدّماء في غزة"، لافتًا إلى أنّ "البيان يدعو أيضًا إلى إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان، وإدانة الاعتداءات الصهيونيّة على سوريا".