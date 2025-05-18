شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الآثار بالنواب تقر موازنة "التنمية الثقافية".. وتوصية بزيادة الاعتمادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع موازنة صندوق التنمية الثقافية للعام المالي 2025/2026، مع التوصية بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس لدعم عدد من المشروعات الثقافية الهامة.

وشارك في الاجتماع المهندس حمدي السطوحي، المشرف على صندوق التنمية الثقافية، ودعاء شبل وكيل وزارة التخطيط، وأمنية عبد الوهاب مدير عام بوزارة المالية.

وخلال المناقشات، أوضح المهندس حمدي السطوحي أن تخفيض مخصصات الباب السادس من الموازنة سيؤثر على عدد من المشروعات الجارية والمقترحة، من أبرزها، استكمال امتداد مبنى الحرف التراثية بالقاهرة (35 مليون جنيه) واستكمال مشروع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية (15 مليون جنيه و10 ملايين للحماية المدنية) وأعمال الحماية المدنية بمركز طلعت حرب (10 ملايين جنيه) واستكمال إنشاء وتجهيز مكتبة إدفو (10 ملايين جنيه) ومشروع خيال الظل والأراجوز بسبيل الباز دار (17 مليون جنيه) وإعادة تأهيل بيت ثابت برشيد ليكون مركز إبداع (10 ملايين جنيه) وتجهيز الدور الثاني بـتكية أبو الدهب (متحف نجيب محفوظ) (4.5 ملايين جنيه) ومشروع إنشاء مكتبة قاطية بشمال سيناء (12 مليون جنيه) ورفع كفاءة مراكز الإبداع الثقافي (10 ملايين جنيه).

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الباب السادس بمبلغ 22 مليون جنيه، يُخصص منها 12 مليون جنيه لمكتبة قاطية بشمال سيناء، و10 ملايين جنيه لرفع كفاءة مراكز الإبداع، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الصندوق ووزارة التخطيط لاستكمال الدراسات المطلوبة وتوفير التمويل اللازم.