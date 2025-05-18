شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفجرت عبوة ناسفة السبت خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفاد رئيس البلدية، ما أسفر عن مقتل شخص.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله إن "عبوة داخل أو قرب سيارة جرى ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11,00 (18,00 بتوقيت غرينيتش).

