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أمريكا.. مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة في كاليفورنيا

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أ ف ب - لوس أنجليس 0 تبليغ

أمريكا.. مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة في كاليفورنيا

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الدمام - شريف احمد - انفجرت عبوة ناسفة السبت خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفاد رئيس البلدية، ما أسفر عن مقتل شخص.
ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله إن "عبوة داخل أو قرب سيارة جرى ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11,00 (18,00 بتوقيت غرينيتش).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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