شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. محادثات منتظرة بين ترامب وبوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

وقف الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه سيتحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، لـ"وقف حمام الدم" في أوكرانيا.وأكدت موسكو أن اللقاء ممكن بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شرط أن تسبقه اتفاقات تبدو مستبعدة حاليًا.وذكر ترامب أنّه سيتحدث الى بوتين الاثنين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، قبل أن يتحدث مع زيلينسكي وعدد من قادة دول حلف شمال الأطلسي.وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إنّ "المواضيع التي ستناقش خلال الاتصال، هي وقف حمام الدم".وأعرب عن أمله في أن "يكون يومًا مثمرًا، وأن يتم وقف إطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، التي لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا".ونقلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس عن الوزير ماركو روبيو قوله إنّ واشنطن "تريد التوصل إلى نهاية دائمة للحرب بين موسكو وكييف" تماشيا مع "الرسالة القوية" لترامب.وأضافت: "خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة تحدّد أفضل السبل للمضي قدما"، مؤكدة ما سبق للخارجية الروسية أن أعلنته بشأن إجراء محادثة هاتفية بين روبيو ونظيره سيرغي لافروف.ورحبت بروس أيضا باتفاق تبادل الأسرى الذي توصلت إليه الطرفان الجمعة.