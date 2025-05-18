استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، رئيس دائرة العلاقات الخارجيّة في بطريركية موسكو وسائر روسيا ممثّلًا البطريرك كيريل Metropolitan of Volokolamsk Antony، على رأس وفد ضمَّ: Metropolitan Evgeni of Ekaterinburg وMetropolitan Alexey of Chlyabinsk وMetropolitan Feodor of Bolgograd وArchimandrite Philip Vasiliev وArchpriest Nikolay Balachov Adviser of the Patriarch وArchpriest Igor Deputy of the department وFr Nikolay secretary of Metropolitan Antony. وقد رافق الوفد المتروبوليت نيفن صيقلي، والسّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف.

كانت هذه تفاصيل خبر المطران عودة استقبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية ببطريركية موسكو ممثلًا البطريرك كيريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.