المطران عودة استقبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية ببطريركية موسكو ممثلًا البطريرك كيريل

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، رئيس دائرة العلاقات الخارجيّة في بطريركية موسكو وسائر روسيا ممثّلًا البطريرك كيريل Metropolitan of Volokolamsk Antony، على رأس وفد ضمَّ: Metropolitan Evgeni of Ekaterinburg وMetropolitan Alexey of Chlyabinsk وMetropolitan Feodor of Bolgograd وArchimandrite Philip Vasiliev وArchpriest Nikolay Balachov Adviser of the Patriarch وArchpriest Igor Deputy of the department وFr Nikolay secretary of Metropolitan Antony. وقد رافق الوفد المتروبوليت نيفن صيقلي، والسّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف.