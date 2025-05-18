فوز 12 بلدية بالتزكية في قضاء صور و4 في قضاء بنت جبيل

فازت 12 بلديّة بالتّزكية في قضاء صور، هي: بستيات، الزلوطية، نفاخية، الكنيسة، الحنية، دير قانون راس العين، وادي جيلو، دبعال، علما الشعب، طورا، الجبين وبافليه.
كما فازت 4 بلديّات بالتزكية في قضاء بنت جبيل، هي: خربة سلم، عيتا الجبل، الغندورية والطيري.
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