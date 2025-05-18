فوز 12 بلدية بالتزكية في قضاء صور و4 في قضاء بنت جبيل

فازت 12 بلديّة بالتّزكية في قضاء صور، هي: بستيات، ⁠الزلوطية، ⁠نفاخية، ⁠الكنيسة، الحنية، ⁠دير قانون راس العين، ⁠وادي جيلو، ⁠دبعال، علما الشعب، طورا، ⁠الجبين و⁠بافليه.

كما فازت 4 بلديّات بالتزكية في قضاء بنت جبيل، هي: خربة سلم، ⁠عيتا الجبل، ⁠الغندورية والطيري.