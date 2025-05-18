وزارة الزراعة دانت جريمة قتل كلب في قب الياس: تم توقيف الجاني وحماية الحيوانات مسؤولية

أعربت ​وزارة الزراعة​ عن إدانتها "الجريمة المروّعة الّتي ظهرت في فيديو متداول عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام المدعو علاء عسكر، من منطقة قب الياس، بقتل كلب بواسطة سلاح أوتوماتيكي، في مشهد صادم ووحشي يتعارض مع أبسط القيم الإنسانيّة؛ ويشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام قانون حماية الحيوانات رقم 580/2017".

وأوضحت أنّ "على أثر تداول الفيديو، تحرّك مشكورًا المدعي العام البيئي في البقاع القاضي إياد بردان، حيث جرى توقيف الجاني وإحالته إلى النّيابة العامّة المختصّة، لاستكمال التّحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّه"، منوّهةً بـ"سرعة تجاوب القاضي بردان وتعاطيه الحازم مع هذه الجريمة".

وأشادت الوزارة بـ"الدّور الفاعل لجمعيّات الرّفق بالحيوان"، مشدّدةً على أنّ "حماية الحيوانات ليست ترفًا بل مسؤوليّة وطنيّة، أخلاقيّة وإنسانيّة، نصّ عليها القانون اللّبناني بوضوح". ودعت المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء أي تصرّف فردي أو عنفي تجاه الحيوانات"، مركّزةً على "ضرورة الرّجوع إلى القنوات القانونيّة المختصّة عند حدوث أي إشكال، حفاظًا على أمن المجتمع وصورة لبنان الحضاريّة والإنسانيّة".