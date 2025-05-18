الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الإسرائيلية على غزة: لإنهاء التطهير العرقي ومعاقبة قادة الكيان

أشار المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ اسماعيل بقائي، إلى "استمرار الجرائم غير المسبوقة الّتي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الشّعب الفلسطيني الأعزل في ​قطاع غزة​ والضفة الغربية"، معربًا عن إدانته بشدّة "الهجمات الوحشيّة على مراكز إيواء اللّاجئين الموقّتة والمراكز الطبيّة في غزة، الّتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات خلال الأيّام القليلة الماضية".

ولفت في تصريح، إلى "المسؤوليّة المباشرة لأذرع الكيان وداعميه السّياسيّين، وخاصّةً الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا"، مشدّدًا على أنّ "في هذه المرحلة، وبعد إفشال جهود الوسطاء للتّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، صعّد كيان الاحتلال هجماته الإجراميّة بهدف فرض مطالب غير مشروعة وتشريد سكان قطاع غزّة، وهو ما سيقابَل بالتّأكيد بمقاومة بطوليّة من الشعب الفلسطيني".

ووصف بقائي "عمليّة تطبيع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإنسانيّة في غزة والضفة الغربيّة، بأنّها كارثة لا يمكن إصلاحها بالنّسبة لمنظومة الأمم المتّحدة والنّظام الدّولي ككل"، مؤكّدًا أنّ "كل الحكومات، وكذلك الأمين العام للأمم المتّحدة، لديهم واجب قانوني وأخلاقي لإنهاء الإبادة الجماعيّة ووقف الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب الّتي يرتكبها الكيان الصّهيوني في غزة والضفة الغربية، ومن الضروري اتخاذ إجراءات جادّة وعاجلة في هذا الصّدد". ودعا إلى "إنهاء التّطهير العرقي، ووضع حدّ لإفلات قادة الكيان الصّهيوني من العقاب، ومحاكمتهم ومعاقبتهم".