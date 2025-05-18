بوتين أصدر وجّه باتخاذ قرار في موعد أقصاه 2026 ببدء بناء كاسحتَي جليد نوويتَين

أصدر الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين توجيهاته باتخاذ قرار، في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتَي جليد نوويّتَين عالميّتَين متتاليتَين.
ونُشرت قائمة التّعليمات، الّتي أعقبت زيارة العمل الّتي قام بها الرّئيس الروسي إلى مورمانسك في 27 آذار الماضي، على موقع الكرملين الإلكتروني. وتنصّ القائمة على: "ضمان تشكيل أسطول كاسحات الجليد اللّازم للفترة حتّى عام 2035 وللفترة طويلة الأمد حتّى عام 2050، بعد تحديد مصادر تمويل الأنشطة ذات الصّلة، واتخاذ قرار في موعد أقصاه عام 2026، ببدء بناء كاسحتَي الجليد النّوويّتَين العالميّتَين السّابع والثّامن من مشروع 22220 (مع مراعاة التّمويل المشترك من مخصّصات الميزانيّة الفيدراليّة بنسبة 50% على الأقل من تكلفة بنائهما طوال فترة البناء)".
وكان قد أعلن بوتين في 27 آذار الماضي، أنّ "الأسطول الشّمالي الرّوسي هو الأقوى"، مشيرًا إلى أنّ مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشّمالي ككل.
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