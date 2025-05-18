قتيل نتيجة انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا الأميركية

كشف رئيس بلديّة مدينة بالم سبرينغز (Palm Springs) في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركيّة رون ديهارت (Ron DeHarte)، عن انفجار عبوة ناسفة داخل أو قرب سيّارة تمّ ركنها في مبنى عيادة متخصّصة في التّقنيّات المساعدة على الإنجاب، في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص.

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