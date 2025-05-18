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قتيل نتيجة انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا الأميركية

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كشف رئيس بلديّة مدينة بالم سبرينغز (Palm Springs) في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركيّة رون ديهارت (Ron DeHarte)، عن انفجار عبوة ناسفة داخل أو قرب سيّارة تمّ ركنها في مبنى عيادة متخصّصة في التّقنيّات المساعدة على الإنجاب، في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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