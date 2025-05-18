المتحدثة باسم «الخارجية» الأميركية لـ«الاتحاد»: ملتزمون بدعم تدفق المساعدات  الإنسانية لقطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (واشنطن، القاهرة)

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، على اهتمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، موضحة أن الولايات المتحدة مهتمة بالتنسيق مع مختلف الأطراف، وفقاً للمعطيات على أرض الواقع.

وأكدت بروس، في تصريح لـ «الاتحاد»، التزام واشنطن بدعم تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم إساءة استخدامها من قبل جماعات متطرفة.

وأشارت إلى أن الركائز الأساسية للنهج الأميركي تجاه أزمة غزة لا تزال ثابتة، ومن بينها دعم سبل السلام، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بصورة مسؤولة وآمنة، دون أن تقع في قبضة جماعات متطرفة، مؤكدة أن بلادها ترغب في إحلال السلام العادل والمستدام في المنطقة.