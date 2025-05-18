الكرملين: المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب قيد الإعداد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الكرملين لوكالة “تاس” الروسية، السبت، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قيد الإعداد.

وقبيل ذلك، أعلن ترامب أنه سيتحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، قبل أن يتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن “المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاتصال، هي وقف حمام الدم الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً في المتوسط”، وذلك غداة أول محادثات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح ترامب أنه سيتحدث إلى بوتين يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وأعرب ترامب عن أمله في أن “يكون يوماً مثمراً، وأن يتم وقف إطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية، التي لم يكن ينبغي أن تحدث أبداً”.

كما قال ترامب إنه يعتزم مناقشة قضايا تجارية كذلك خلال الاتصال مع بوتين.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن روبيو رحب خلال المكالمة باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي عقدتها روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي في تركيا.

كما أكد الوزير على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف في أوكرانيا.

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