رئيس المجلس الأوروبي: أشعر بالصدمة إزاء ما يحدث في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، عن شعوره بالصدمة إزاء ما يحدث في قطاع غزة من تجويع للمدنيين وقصف متكرر للمستشفيات.

وطالب كوستا، عبر منصة «إكس»، الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة «الآن» وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ووصف رئيس المجلس الأوروبي الوضع في غزة بأنه «مأساة إنسانية، حيث يتعرض شعب للسحق على يد قوة عسكرية، القانون الدولي يتم انتهاكه بشكل متكرر».

وتأتي تصريحات كوستا في الوقت الذي صعّدت فيه الحكومة الإيطالية دعواتها لإسرائيل لوقف الضربات العسكرية الدامية على غزة، على لسان وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي قال: «كفى هجمات» على القطاع المحاصر والمدمر.

وأضاف تاياني، خلال زيارة إلى صقلية، في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه، «لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني. كفى هجمات (على غزة). دعونا نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار ونُفرج عن الرهائن، لكن لندع بسلام شعباً (وقع) ضحية حماس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توسيع نطاق هجومه لإلحاق هزيمة بحركة «حماس» في قطاع غزة؛ حيث أدت غارات شنها فجراً إلى مقتل عشرة أشخاص، بحسب الدفاع المدني، بعد عدة أيام من القصف المميت على القطاع المدمر والمحاصر.

https://x.com/eucopresident/status/1923782707550503198?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923782707550503198%7Ctwgr%5E190cbf4f62dbcdac3ee3e577de82a31e6608c0d4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2FD8A7D984D8B9D8A7D984D985%2FD8A3D988D8B1D988D8A8D8A7%2F5144202-D8B1D8A6D98AD8B3-D8A7D984D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D8A3D988D8B1D988D8A8D98A-D8A3D8B4D8B9D8B1-D8A8D8A7D984D8B5D8AFD985D8A9-D8A5D8B2D8A7D8A1-D985D8A7-D98AD8ADD8AFD8AB-D981D98A-D8BAD8B2D8A9

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