شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو المتموّلين الأجانب إلى الاستثمار في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الاستثمار في أوروبا

أخبار متعلقة بهما رجال أعمال.. مقتل عدد من الأشخاص في تصادم مروحيّتين بفنلندا أضرار كبيرة.. 20 قتيلًا في الولايات المتحدة بسبب الأعاصير

انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتموّلين الأجانب إلى الاستثمار في أوروبا المستقرة، بما فيها ألبانيا التي يتوقع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2027.وأكد ماكرون أمام المنتدى الاقتصادي "الأولوية لأوروبا" في تيرانا، أن القارة "مكان مستقر وموثوق".وأضاف: في هذا العالم المضطرب، لا تستهينوا بقوة هذه الصفات، وذلك في المنتدى الهادف إلى ربط القادة والمبتكرين الأوروبيين بصناديق الثروة السيادية وقادة الأعمال في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة.وتابع "هنا في ألبانيا، من الواضح أن لديكم مدخل إلى غرب البلقان... لكنها أيضا نقطة محورية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا"، مرجحًا أن تنضم إلى الاتحاد في غضون عامين.وبدأت ألبانيا محادثات للانضمام إلى التكتل القاري في العام 2022. وتوقع رئيس وزرائها إيدي راما أن يتم ذلك في 2027 إذا سارت الأمور على ما يرام.ويبلغ عدد سكان ألبانيا حوالى ثلاثة ملايين نسمة، وتُعد الأكثر تأييدا للاتحاد الأوروبي في البلقان.لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتلبية متطلبات الانضمام، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد.