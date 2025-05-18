شكرا لقرائتكم خبر عن بهما رجال أعمال.. مقتل عدد من الأشخاص في تصادم مروحيّتين بفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث تحطم المروحيات

تصادم مروحيتين في فنلندا

الدمام - شريف احمد - لقي عدد من الأشخاص حتفهم عندما اصطدمت مروحيّتان تحملان خمسة أشخاص في فنلندا وتحطمتا على الأرض، حسبما أفادت الشرطة.وقالت الشرطة، إنّ "الحادث أسفر عن عدد من القتلى. ولا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للضحايا وهويات الركّاب".وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرتين أقلعتا من إستونيا وكانتا تقلّان رجال أعمال، وكان ثلاثة أشخاص على متن إحداهما، وشخصان في الأخرى.وذكرت التقارير أن الحادث وقع غرب هلسنكي قرابة منتصف اليوم. ولم يُدلِ أي مسؤول بمعلومات عن سبب الحادث.ونقلت صحيفة "إلتاليهتي" الفنلندية عن شاهد العيان، أنتي ماريانين قوله إنّه رأى إحدى المروحيّتين تصطدم بالأخرى.وتابع: "سقطت إحداهما كالحجر بينما سقطت الثانية ببطء أكثر".