أشار الرّئيس العراقي ​عبد اللطيف رشيد​، في تصريح، إلى أنّ "عاصمتنا بغداد استضافت بنجاح القمّة العربيّة وضيوفها الكرام، من الزّعماء والقادة ورؤساء الوفود المشاركة، في خطوة تؤكّد إصرار العراق على أداء دوره الحيوي في المنطقة، وتبنّي سياسة خارجيّة تقوم على إرساء الأمن والاستقرار والسّلام، والعمل المشترك في الارتقاء ببلداننا نحو علاقات اقتصاديّة وتجاريّة وثقافيّة تخدم شعوب المنطقة الّتي عانت الكثير وتنتظر منّا الأفضل".

كانت هذه تفاصيل خبر رشيد: بغداد استضافت بنجاح القمة العربية بخطوة تؤكد إصرار العراق على أداء دوره الحيوي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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