أردوغان: اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل غوك تبه بالبحر الأسود

أعلن الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، "اكتشاف بلاده 75 مليار متر مكعّب من الغاز الطّبيعي في حقل غوك تبه في البحر الأسود"، موضحًا أنّ "الكميّة المُكتشفة ستلبّي احتياجات منازل المواطنين الأتراك لمدّة 3,5 سنوات تقريبًا".

وأشار، خلال مشاركته في حفل افتتاح مستشفى إسطنبول للعلاج الفيزيائي وإعادة التّأهيل بمنطقة باهتشلي أفلار، إلى أنّ "القيمة السّوقيّة للكميّة المكتشفة تبلغ 30 مليار دولار"، مبيّنًا أنّ "الغاز الطّبيعي المكتشَف في حقول صقاريا بالبحر الأسود يُعدّ نقطة تحوّل كبيرة للشّعب التّركي".

ولفت أردوغان إلى "أنّنا قمنا بتعزيز أسطولنا التّنقيبي بسفن جديدة، وطوّرنا علاقات تعاون مختلفة وانخرطنا في عمل دؤوب على الصّعيدَين المحلّي والدّولي، من أجل الحصول على استقلالنا في مجال الطّاقة"، كاشفًا أنّ "بلاده أجرت حتّى الآن 11 عمليّة حفر في البحر الأبيض المتوسّط ​​و38 عمليّة في البحر الأسود".